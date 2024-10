Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l'ex ct ha parlato dell'Italia di Spalletti e anche della lotta scudetto in Serie A

“L’Italia ha fatto un buonissimo primo tempo col Belgio, sto rivedendo la compattezza che è mancata. Poi ha subito troppo con l’espulsione di Pellegrini e il Belgio ha preso campo. Vicario e i portieri italiani? Siamo in un momento felice per ciò che riguarda i portieri. Abbiamo almeno 5 portieri di buona caratura a parte Donnarumma che ha dato un contributo molto più importante. Corsa scudetto? Aspetterei, ma sulla carta il Napoli c’è. Conte è stato stratosferico nel risollevare questa squadra, è una garanzia Conte e riuscirà a tenere alta la determinazione per giocarsi i primi posti”.