Zoff: “Superlega? C’era visione di fondo condivisa. Vedremo come finirà”

Le parole dell'ex portiere: "Juve? Era prevedibile che si andasse incontro ad alcune difficoltà: ha cambiato molto"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Dino Zoff , ex portiere, ha parlato così della stagione disputata dai bianconeri: "Era prevedibile che si andasse incontro ad alcune difficoltà: la Juve ha cambiato molto. Sono tanti i giocatori nuovi ed era prevedibile che si andasse incontro a tutto questo".

Qual è la sua chiave di lettura rispetto al "terremoto SuperLega"?"Per me c'era una visione di fondo condivisa con altri club, questo è fattuale. Poi è successo quello che è successo e vedremo come andrà a finire".