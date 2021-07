Zola: “Conte incide tantissimo, ma l’Inter è ancora la favorita per lo scudetto”

L'ex talento di Cagliari, Parma e Chelsea Gianfranco Zola ha parlato del nuovo campionato indicando l'Inter come la favorita

Andrea Della Sala

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex talento di Cagliari, Parma e Chelsea Gianfranco Zola ha parlato del nuovo campionato indicando l'Inter come la favorita:

Come sarà la prossima A?

«Aperta, molto incerta. Vedo equilibrio tra le grandi».

La vittoria della Nazionale può avere trasmesso valori positivi anche ai club?

«Sicuramente. L’entusiasmo che ci hanno regalato gli azzurri di Mancini ce lo porteremo dietro, e dentro, per tutto il campionato. Benzina speciale».

In pole position per il titolo?

«L’Inter perché io metto sempre i detentori dello scudetto come favoriti. E poi Milan, Juve, Napoli e Atalanta. E occhio a Roma e Lazio: ci faranno divertire».

L’Inter non ha più Conte che era un martello. Che cosa cambia con Simone Inzaghi?

«Conte è un grandissimo che incide parecchio. Simone Inzaghi ha fatto molto bene alla Lazio e può proseguire il lavoro».

Saranno ancora i muscoli di Lukaku a trascinare?

«Non solo i muscoli, ma anche i movimenti, la tecnica. Lukaku è cresciuto tantissimo con Conte: prima gli s’imputava di sbagliare il primo tocco o di non essere spietato davanti al portiere. Ora è un attaccante completo che fa giocare bene tutta la squadra».

Calhanoglu è l’uomo giusto per lanciare Lukaku e Lautaro?

«Ha ottime qualità, ma non sarà semplice sostituire uno come Eriksen che nella seconda parte della scorsa stagione è stato determinante. Ma l’Inter ha anche un certo Barella che, spesso, è il primo rifinitore per le punte».

Inter pronta per l’Europa?

«In Champions si alza il livello in termini di tecnica e di ritmo. Tutta la A deve crescere per arrivare a competere in coppa».

La Juve riabbraccia Allegri. Dicono sia la favorita...

«La favorita, per me, resta l’Inter. La Juve è una sfidante. Allegri ha fatto benissimo dappertutto e saprà come far rendere al massimo i bianconeri».