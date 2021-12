Zola: “Inter, è una ‘fughina’. Inzaghi ha confermato una cosa. Marotta…”

L'ex giocatore, intervistato dal Corriere dello Sport, parla del livello raggiunto dalla Serie A e della lotta scudetto

In una lunga intervista al Corriere dello Sport, Gianfranco Zola ha parlato del campionato italiano e della lotta scudetto. A proposito della Serie A, l'ex giocatore dichiara: "E’ migliorato il livello di gioco, si insegue la vittoria attraverso il gioco e questa secondo me è la strada giusta. Poi ognuno ha la propria strategia, ma ce ne sono state - e diverse tra loro - che hanno un senso".

«Per settimane, il Napoli di Spalletti è stato di una bellezza spaventosa, sembrava quasi invincibile. Aveva tutto quello che si può chiedere ad una squadra. E poi anche l’Atalanta o il Milan. Ma nulla è per sempre ed inconvenienti ne hanno avuti tutti. Adesso è il momento dell’Inter, non subisce gol e ne segna quanti gliene servono o in abbondanza. Ha trovato uno splendido Calhanoglu e pure Dumfries, per dire, fa sentire la propria voce».