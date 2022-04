Zola: “Milan pieno di energie. Ma l’Inter ha qualcosa in più. Il Napoli…”

Il parere dell'ex calciatore sulla volata scudetto che vede coinvolti i rossoneri, i nerazzurri e la formazione di Spalletti

L'ex calciatore Gianfranco Zola, a Il Messaggero, ha parlato del campionato italiano e dell'agguerrito finale che lo sta caratterizzando. «Per il nostro calcio un finale così è importante. Serviva una botta di adrenalina dopo l'eliminazione della Nazionale dal Mondiale. Il Milan gioca bene ed è pieno di energie, ma l'Inter ha qualcosa in più per lo scudetto, in termini di profondità di rosa e di qualità in generale. Il Napoli deve provare a vincerle tutte e approfittare dei passi falsi delle due milanesi. Finora la squadra di Spalletti ha pagato l'infortunio di Osimhen nel suo momento migliore. Poi ha steccato la gara con la Fiorentina, sul resto del percorso c'è poco da dire», ha detto.