Zola: “L’Inter non deve rimproverarsi nulla. A Inizio ripresa padrona del campo”

Le considerazioni dell'ex attaccante al triplice fischio di Inter-Liverpool di questa sera al Meazza

Gianfranco Zola, presente a bordocampo questa sera, ha commentato il risultato di Inter-Liverpool e la prestazione dei nerazzurri di Simone Inzaghi. Queste le sue considerazioni per Amazon Prime: "Le grandi squadre capitalizzano alla prima opportunità e stasera è successo. L'Inter non deve rimproverarsi nulla, ha fatto una grande partita. Ad inizio ripresa è stata padrona del campo, purtroppo non è riuscita a trasformare in gol le occasioni avute".