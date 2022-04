Zoran Ban: “Juve? L’Inter era l’ultima spiaggia. Il rigore ha cambiato tutto”

Le parole dell'ex bianconero: "Il derby d'Italia con l'Inter è sempre una partita molto sentita da quelle parti"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Zoran Ban, ex bianconero, ha parlato così delle possibilità della Juventus di arrivare alla vittoria dello scudetto: "La matematica, di certo, non ti taglia ancora fuori, nel calcio può succedere di tutto, ma è veramente difficile. Il nostro motto è 'fino alla fine', certo, però Milan, Napoli ed Inter non sembrano in grado di perdere così tanti punti da qui all'ultima di campionato".