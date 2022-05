Zoran Ban: “Juve non distante da Inter e Milan. Dovrà rinforzarsi con…”

Le parole dell'ex bianconero: "La Juventus non è distantissima da queste due formazioni, la rosa di quest'anno era comunque buona"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Zoran Ban, ex calciatore bianconero, ha parlato così del gap tra la società torinese e Inter e Milan: "Innanzitutto c'è da fare i complimenti al Milan, è stato un campionato equilibrato. La Juventus non è distantissima da queste due formazioni, la rosa di quest'anno era comunque buona e di livello. A mio avviso dovrà rinforzarsi con 3/4 giocatori molto importanti, sarà questo l'unico modo per competere su tutti gli obiettivi a disposizione. La società non si può permettere di perdere per strada un altro anno".