Inter, UFFICIALE: Davide Zugaro in prestito per una stagione alla Giana Erminio

Nuova operazione in uscita per l’Inter: il club nerazzurro ha ufficializzato la cessione in prestito alla Giana Erminio (formazione militante nel girone A di Serie C) di Davide Zugaro, terzino sinistro classe 2000, la scorsa stagione in forza all’Olbia. Questo il comunicato della società di Gorgonzola:

A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Davide Zugaro De Matteis, che arriva in prestito da F.C. Inter fino al 30 giugno 2021.

(asgiana.com)