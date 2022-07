Zugaro: “San Giuliano City società ambiziosa. Pronto a dare il mio contributo”

Il terzino sinistro classe 2000 di proprietà dell'Inter si trasferisce in prestito per una stagione al club lombardo

Davide Zugaro, terzino sinistro classe 2000 di proprietà dell'Inter, nella prossima stagione indosserà la maglia del San Giuliano City, club lombardo neo promosso in Serie C. Queste le sue prime parole: "Sono felice di essere arrivato in una società così ambiziosa perché lo sono anch'io e la scelta del Sangiuliano va proprio in questa direzione. Ringrazio la proprietà e i direttori per avermi voluto e sono pronto a dare il mio contributo in un campionato che conosco abbastanza bene. Sono un terzino sinistro cui piace molto spingere e dare sostegno alla fase offensiva".