VIDEO / City-Inter, oggi è il giorno: la rassegna stampa dei quotidiani inglesi

Questa sera i nerazzurri scenderanno in campo per la prima gara di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola. Simone Inzaghi non si nasconde, l'Inter ha l'obbligo di giocare per vincere qualunque competizione, ecco come presenta l'incontro la stampa inglese con la consueta rassegna offerta dal nostro inviato a Manchester, Daniele Vitiello

The Sun: "Scontro tra titani" Per The Sun, la partita tra Manchester City e Inter è descritta come uno "scontro tra titani". Il tabloid si concentra sulle individualità che possono fare la differenza: da una parte Kevin De Bruyne, maestro del centrocampo dei Citizens, dall’altra Nicolò Barella, cuore pulsante della mediana nerazzurra. Il Sun prevede una gara equilibrata, dove i dettagli faranno la differenza. BBC Sport: "Inizio cruciale per entrambe le squadre" La BBC Sport sottolinea l'importanza di iniziare al meglio la competizione, ricordando come ogni punto nella fase a gironi sia fondamentale per accedere agli ottavi. L'analisi evidenzia l’approccio tattico dei due allenatori, con Guardiola che punta su un possesso palla asfissiante e Inzaghi che preferisce colpire in contropiede. La partita promette di essere un affascinante duello tra due filosofie di gioco diverse. Daily Mail: "La pressione è tutta sul City" Secondo il Daily Mail, la pressione maggiore è sul Manchester City, considerato uno dei principali favoriti per la vittoria finale. Dopo la conquista del triplete, la squadra di Guardiola è chiamata a confermarsi, e l'Inter rappresenta un test probante per misurare lo stato di forma dei Citizens. Il Daily Mail evidenzia anche l'assenza di alcuni giocatori chiave e come queste assenze potrebbero influire sul risultato. La sfida tra Manchester City e Inter è al centro dell'attenzione dei principali quotidiani inglesi, che mettono in risalto i temi principali della partita: dalla difesa del titolo del City alla voglia di rivincita dell'Inter, passando per le tattiche dei due allenatori e le stelle in campo. Non ci sono dubbi: sarà uno degli scontri più attesi della nuova Champions League.