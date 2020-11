VIDEO / Conte: “Gol sbagliati? Problema risolvibile… dai maghi”

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato delle tante occasioni create dalla sua squadra e dei tanti errori davanti alla porta:

“Gol sbagliati? Riuscissimo a dare una risposta a questa domanda saremmo dei maghi. Bisogna continuare in allenamento a creare situazioni, a trovare quella freddezza necessaria quando ti trovi lì a essere efficaci. Ho parlato di cattiveria, ma per tutti quanti, Non dimentichiamo che lo scorso anno abbiamo segnato 116 gol. La proporzione tra quello che creiamo e segniamo è inferiore. Ne realizziamo alcuni, ma potremmo farne molti di più”.