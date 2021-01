VIDEO / Felipe Melo: “De Boer? Lo rispetto, ma all’Inter ha fatto cagate incredibili. La colpa…”

In un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Felipe Melo ha parlato anche della sua esperienza all’Inter con De Boer. Ha sottolineato che nonostante si allenasse ogni giorno e bene non era tenuto in considerazione: “È una sua scelta”, ha detto. Sottolineando che un giocatore deve sempre rispettare le decisioni di un allenatore. Poi ha sottolineato anche: “È stato un grandissimo giocatore, spero possa fare bene anche come tecnico. È vero, è quello che devo dire. Ma all’Inter ha fatto delle cagate incredibili, non parlava l’italiano. Ma è colpa sua o di chi lo ha preso?”.

(Fonte: gazzetta.it)