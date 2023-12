VIDEO / Inter per la Giornata Nazionale del Cieco: come vivono la partita i non vedenti

Sentire l’Inter, sentirla dentro. Inter-Udinese 4-0, uno spettacolo per tutti i tifosi dell’Inter. Quattro gol, una festa in campo e sugli spalti. E lì, sugli spalti, c’era anche Davide. 22 anni, al suo fianco la mamma, Erica. Davide è non vedente dalla nascita, ma dagli spalti di San Siro assiste ai match dell’Inter. Si emoziona, esulta, soffre e gioisce. Durante la partita, oltre ai boati dello stadio, ai cori dei tifosi, alle voci dal campo e dalle tribune, sfrutta uno dei servizi che Inter prevede all’interno delle attività di Corporate Social Responsibility del Club. È l’Audio Descriptive Commentary, in collaborazione con il CAFE (Centre for Access to Football in Europe, partner di UEFA CSR) e con l’Istituto dei Ciechi di Milano: in occasione delle partite casalinghe dei nerazzurri i tifosi non vedenti o ipovedenti presenti allo stadio possono ascoltare la radiocronaca del match. Così la voce di Roberto Scarpini, assieme al frastuono dello stadio, guida Davide e gli altri tifosi con disabilità visive durante i 90 minuti.