VIDEO / Inter, prima trasferta della stagione: le immagini della partenza

L’Inter questo pomeriggio è partita con un volo privato per Napoli e dalla città partenopea, con i pullman, raggiungerà Benevento. Domani si gioca la prima trasferta della squadra nerazzurra in questa nuova stagione. Nel video le immagini della partenza dal Prime di Malpensa: nuove mascherine per Conte e i suoi giocatori. Niente più rombi nerazzurri ma una mascherina divisa in due metà, una nera e una azzurra con lo stemma dell’Inter al lato. Dopo le venti i nerazzurri sono arrivati nell’hotel che ospita il ritiro in attesa della partita.