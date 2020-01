VIDEO FCIN1908 / L’agente di Vecino: “Matias sta bene all’Inter. Florenzi? Di questo…”

Alessandro Lucci è l’agente di Matias Vecino. Questa mattina, come vi abbiamo raccontato, è stato nella sede dell’Inter. Dopo l’incontro con i dirigenti i giornalisti, tra i quali l’inviato di FCINTER1908.IT, hanno intercettato il procuratore che ha risposto così alle domande:

-Novità su Vecino?

No, no, non abbiamo neanche parlato di questo.

-Florenzi all’Inter può essere un’idea?

No, no, non abbiamo parlato di nulla di questi giocatori.

-Si è parlato di Vecino e di Everton…

Sta benissimo a Milano, assolutamente.

-Ipotesi Milan?

Tutte ipotesi fatte a livello mediatico, realmente non c’è nulla Matias sta bene all’Inter e abbiamo parlato di altre cose, sicuramente non di lui o di Florenzi.

(Fonte: FCINTER1908.IT)