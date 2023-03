VIDEO / Italia-Inghilterra, amichevole tra tifosi in piazza: vincono gli “azzurri” ai rigori!

A poche ore dalla sfida tra Italia e Inghilterra, i tifosi delle due nazionali si sono affrontati in piazza a Napoli, una sorta di partitella improvvisata in centro

Partitella improvvisata in pieno centro a Napoli tra tifosi azzurri e inglesi. E, per la cronaca, ha vinto l'"Italia" ai rigori. Questa sera alle 20.45 l'Italia di Roberto Mancini affronterà l'Inghilterra al Maradona nella prima partita di qualificazione all'Europeo 2024 che si giocherà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024.