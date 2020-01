VIDEO / Lampard: “Inter-Giroud? Valuteremo una sua partenza se…”

Alla vigilia della sfida di Premier League tra il suo Chelsea e il Burnley, Frank Lampard ha parlato della situazione di Olivier Giroud, sul piede di partenza e nel mirino dell’Inter. Ieri si è tenuto a Milano un incontro tra l’agente del francese e il club nerazzurro.

Ecco le parole del tecnico dei Blues: “Ho già parlato della sua situazione dopo l’ultima partita. Sappiamo tutti come stanno le cose. Se le condizioni soddisfano tutte le parti, prima di tutto il club visto che ha un contratto con noi, allora valuteremo una sua eventuale partenza. Con noi ha dimostrato grande professionalità, allenandosi benissimo anche senza avere molte opportunità di giocare. Ho la massima considerazione e il massimo rispetto per lui, ma dobbiamo prendere le decisioni migliori per il club e niente è ancora fatto“.