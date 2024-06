VIDEO / Tifoso inglese ubriaco dorme con una pinta sulla testa. E parte la beerchallenge…

I tifosi inglesi continuano a seguire in massa la nazionale di Southagate in Germania agli Europei. E a consumare litri di birra. Con le conseguenze che alcuni di loro danno vita a comportamenti davvero esilaranti. C'è chi si è addormentato nello stadio di Gelsenkirchen e chi lo ha fatto fuori da un locale con una birra in testa. Con i suoi connazionali che si sono divertiti a riempirgli piano piano il bicchiere. Guarda il video