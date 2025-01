VIDEO / Uomo tenta il suicidio, Luis Suarez aiuta a salvarlo

Luis Suarez e la sua compagna Sofia Balbi hanno contribuito al salvataggio di un uomo che ha tentato di togliersi la vita in Uruguay. Secondo i media locali, un uomo di 49 anni di nome Luis è salito in cima a un albero che era alto circa sei metri venerdì intorno alle 23:10 a Ciudad del Este, minacciando di togliersi la vita se la moglie 53enne non fosse comparsa sul posto. Dopo i tentativi di persuasione dell’uomo, che da ore minacciava il suicidio con una corda al collo, la polizia ha chiamato l’attaccante dell'Inter Miami per collaborare nel dialogo: l'uomo in crisi è infatti un grande fan del giocatore e questo ha permesso a Suarez di instaurare un legame di fiducia ricoprendo un ruolo decisivo nel riuscire a far scendere l'uomo dopo 18 ore sull’albero.