L'allenatore del Napoli Antonio Conte, nella conferenza stampa in vista della partita di Serie A con la Juventus, torna sull'episodio di festa che l'ha visto protagonista dopo la vittoria contro l'Atalanta

"Mi è stato dato – ha spiegato. "Lo dico perché non vorrei qualcuno pensasse che lo avessi in valigia. Me l'hanno passato perché dicessi due parole e l'ho fatto volentieri per ringraziare tutti i tifosi che erano venuti qui a salutarci, prima e dopo il viaggio. Sinceramente saremmo ancora a Capodichino se io non avessi detto qualcosa", le sue parole.