VIDEO / Conte risponde a Ibra: “Ha detto che sono un manager? Da altre parti…”

Il nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte, nel corso della sua presentazione ufficiale a Palazzo Reale ha replicato così a Zlatan Ibrahimovic. Il riferimento è alla motivazione data dall'attuale operating partner di RedBird in merito alla scelta del nuovo allenatore per il Milan: Ibra aveva dichiarato che i rossoneri non avevano puntato su Conte perché non rispecchiava ciò che stavano cercando, definendolo un manager.