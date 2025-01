VIDEO / Ex Inter, Mourinho, che personalità! Va dagli avversari e…

José Mourinho sempre più protagonista con il suo Fenerbahce. Dopo la vittoria per 0-3 in Coppa di Turchia contro il Kasimpaşa, l'allenatore portoghese è andato dagli avversari racchiusi in cerchio per fare un vero e proprio discorso alla squadra. Un gesto che è stato apprezzato in Turchia e che si contrappone allo sfogo in conferenza stampa avvenuto nei giorni scorsi, in cui Mou si era infuriato con un giornalista della tv turca