Nel post partita Simone Inzaghi esalta il gruppo, una vittoria meritata dove i nerazzurri oltre a centrare in pieno una traversa hanno rischiato poco contro una squadra che ha prodotto gioco ma non azioni pericolose

"L'Inter ha giocato contro una squadra fortissima e, a parte sulle palle inattive, abbiamo rischiato poco. Abbiamo sofferto quando c'era da soffrire, abbiamo difeso tutti insieme. A parte qualcosa abbiamo rischiato poco. Quando dico che ho 23 titolari è perché lo penso. Abbiamo avuto dei problemini in questo ciclo di partite che non mi ha permesso di cambiare come volevo. Sapevo comunque che tutti sarebbero stati pronti, ma non serviva questa partita per me". "Bisseck? Lunedì non è riuscito a finire l'allenamento per un problema costale, un piccolo stiramento. Martedì ha fatto un'infiltrazione, mentre stasera all'intervallo aveva la borsa del ghiaccio. Ha tutta la mia fiducia. Il Napoli? Dopo 11 giornate la classifica conta relativamente, ma sarà impegnativa. Sono fiducioso, stasera non sembra ci siano grossi problemi. Saranno tutti a disposizione tranne Carlos Augusto e cercherò di fare le scelte migliori".