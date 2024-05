VIDEO / Scamacca ironico: “Testa, mancano due partite”. E i romanisti…

Un estratto della festa in spogliatoio dell'Atalanta dopo la finale di Europa League vinta contro il Bayer Leverkusen, dalla prospettiva di Gianluca Scamacca: l'attaccante ironicamente richiama l'attenzione sulle ultime due, ininfluenti, partite di campionato rimaste ai bergamaschi (contro Torino e Fiorentina). Il video non è sfuggito ai tifosi romanisti, che si augurano l'Atalanta non chiuda nei primi quattro posti: così, infatti, la Roma si qualificherebbe alla prossima Champions League.