VIDEO / Southampton-Newcastle 1-3: gol e highlights. Tonali come un treno!

Sandro Tonali protagonista nella vittoria per 3-1 del Newcastle sul campo del Southampton. L'ex centrocampista del Milan al 51' ha segnato la terza rete dei suoi recuperando palla a centrocampo e ritrovandola davanti al portiere, battuto con freddezza. Di Isak le altre due reti del Newcastle, inutile per il Southampton il gol in apertura di Bednarek. Nella classifica di Premier League, i Magpies restano a un passo dalla zona Champions League.