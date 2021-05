L’Inter blinda Bastoni. GdS: “Intesa vicina, annuncio a breve: i dettagli”

L'arrivo di Tullio Tinti, ieri, in sede all'Inter aveva una motivazione specifica: risolvere la questione Bastoni

L'arrivo di Tullio Tinti, ieri, in sede all'Inter aveva una motivazione specifica: risolvere la questione Bastoni . L'Inter e l'entourage del difensore classe '99 avevano raggiunto un'intesa di massima già da tempo per il rinnovo di contratto ma Suning non aveva ancora messo nero su bianco.

"Ieri l’a.d. Beppe Marotta ha fatto dei sostanziali passi in avanti sull’argomento. Un mese fa l’intesa aveva portato a un rinnovo sino al 2024 (un anno in più rispetto all’attuale legame), con un aumento a circa 4 milioni netti l’anno. Restano da definire alcuni aspetti collaterali: le modalità dei pagamenti di alcuni incentivi legati alla firma. Perciò oggi Tinti tornerà in sede per il colloquio decisivo", ribadisce La Gazzetta dello Sport tanto che non è lontano il momento dell'annuncio. Ciò dimostra che, nonostante le voci che lo vedevano accostato a grandi club esteri (City in primis), l'Inter vuole blindare uno dei suoi talenti più fulgidi.