Pistocchi: “Offerta per Lukaku? Un errore tenerlo. Non dirò neanche sotto tortura che…”

Il Chelsea sta cercando in tutti i modi di affondare per Romelu Lukaku. La situazione e i possibili sostituti secondo il giornalista sportivo...

Romelu Lukaku e quell'offerta irrinunciabile dal Chelsea che sta agitando gli umori in casa Inter. Maurizio Pistocchi ha lanciato un sondaggio su Twitter, coinvolgendo i tifosi sulla scelta migliore da fare: "Il Chelsea sembra disposto a offrire all’Inter 130 mln di euro per Lukaku e per sostituirlo si fanno i nomi di Vlahovic (2000) e Zapata (1991) : voi cosa fareste?". Inutile dire che la maggioranza della tifoseria nerazzurra ha votato per trattenere Big Rom a Milano. Con una preferenza per Vlahovic su Zapata.