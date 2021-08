Lukaku-Chelsea, ci siamo? GdS: “L’Inter può cederlo entro il weekend a questa cifra”

La trattativa tra Inter e Chelsea per Romelu Lukaku sembra già giunta all'epilogo: i dettagli e i retroscena

Matteo Pifferi

"Se non siamo all’ultimo giro di pista, diciamo che siamo entrati in quella fase della corsa in cui il finale del Gran Premio non sembra più in discussione. Per carità, può sempre accadere che chi è in testa rompa all’improvviso il motore ed esca di strada. Ma ecco, non sembra questo il caso". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all'addio, diventato probabile, di Romelu Lukaku con l'Inter. Si tratta di un'operazione in dirittura d'arrivo, un affare conveniente per tutti a livello economico ma non solo.

La situazione

Il Chelsea ha formulato un'offerta da 90 mln di sterline (105 mln di euro) più il cartellino di Marcos Alonso, valutato attorno ai 15 mln per un totale di 120 mln di euro."Il rifiuto della società nerazzurra è stato netto, perché la proposta è ancora lontana dal valore che attualmente viene dato al giocatore. Ok, ma qual è il prezzo giusto? Il Chelsea a breve, forse già oggi, formulerà una nuova offerta. L’Inter pretende una proposta shock, non cede per meno di 130 milioni di euro cash: se il nuovo affondo si avvicinerà a quella cifra, l’affare sarà chiuso in poco tempo, forse anche entro la fine di questa settimana", conferma poi La Gazzetta dello Sport. Nell'affare potrebbe poi entrare anche Alonso, per il quale non c'è una chiusura totale dell'Inter. Per Lukaku, poi, il Chelsea ha pronto un ingaggio da 12-13 mln di euro che, con i bonus, può arrivare a quota 15 annuali, quasi il doppio rispetto agli 8,5 percepiti all'Inter.

L'ultima mossa

"L’Inter giura di non voler vendere il giocatore, di non aver mai avuto questa intenzione. Il club di Zhang avrebbe fatto a meno più volentieri di Lautaro, ma sull’argentino offerte concrete (a parte lo scambio proposto dall’Arsenal con Lacazette) non sono arrivate e non arriveranno, almeno non quelle vicine agli 80-90 che vorrebbero Marotta e Ausilio", spiega La Gazzetta che ribadisce come nemmeno Lukaku abbia fatto esplicita richiesta di andare via anche se il Chelsea, assieme al Real Madrid, rappresenta praticamente l'unica squadra per la quale Big Rom potrebbe decidere di lasciare l'Inter.

Tempistiche

La Gazzetta dello Sport ribadisce come l'affaire Lukaku-Chelsea non andrà per le lunghe anche perché l'Inter poi dovrebbe cercare il sostituto. Il belga è stato pagato 70 mln di euro e, a bilancio, pesa ancora 39 mln. "Lukaku ha maturato i diritti del Decreto Crescita. Non ne ha usufruito nel 2019, bensì nel 2020. Se va via (come sembra) ad agosto inoltrato può maturare anche il secondo anno con il regime fiscale italiano, così i risparmi al 50% sulle tasse verrebbero confermati. Altrimenti il club perderebbe anche lo sconto dell’anno precedente. Minuzie, per carità, in un affare così rilevante, ma che in questi frangenti hanno il loro peso", chiosa poi la Rosea.