Sabatini: “Il Milan si è indebolito rispetto all’anno scorso. Maldini e Massara…”

"Un Kessie (e Ibra) in meno; un Pobega (e nessun altro) in più. Il mercato del Milan è tutto in questa sintesi. Nessuno si offenda, ma qualcuno rifletta. Quanto vale la splendida squadra che gioca con lo scudetto sulla maglia? Vale un pochino meno di pochi mesi fa, quando il rendimento collettivo al 101% era sembrato la normalità. Invece, tanto normale non è. Non può essere. Così spuntano - non solo sul web - critiche a Pioli per cambi e tattica, strategia e gestione. Critiche severissime ma comprensibili, perché è giusto essere “on fire” per un’estate di canti e balli, ma poi occhio quando si spegne la musica dell’entusiasmo".