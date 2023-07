Mangiante (Sky): “Onana dall’Inter allo United per 50 mln più 5 di bonus”

L'Inter ha chiesto 55 mln per Onanae a quella cifra a quanto pare è arrivato il Manchester United. Il club inglese, che lavora da tempo all'acquisto del portiere camerunense che nella scorsa stagione ha fatto benissimo alla sua prima stagione in nerazzurro, sarebbe arrivato ad offrire la cifra per la quale il club interista sarebbe disposto a cederlo.