A. Paganin: “Sulla carta l’Inter è la favorita per lo scudetto. Inzaghi…”

Serenità anche per il rapporto risanato con Inzaghi?

"Io per primo non cambio idea, ho criticato giustamente Inzaghi perché all'Inter sei obbligato di fare un campionato di vertice. Si contestava la gestione campionato diversa a quella Champions o di Coppa Italia. E' assurdo che negli ultimi due anni non abbia vinto il titolo perché è e rimane la più forte come rosa. Quindi per questo nascevano le critiche. Il finale di stagione ha mostrato dove potevi essere realmente".