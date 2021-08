Sky – Lukaku? Dal Chelsea proposti vari giocatori: Abraham mai considerato dall’Inter

Secondo Paolo Condò, l'Inter, più che su Dzeko, avrebbe dovuto puntare più su Tammy Abraham, più giovane e di prospettiva

Secondo Paolo Condò, l'Inter, più che su Dzeko, avrebbe dovuto puntare più su Tammy Abraham, più giovane e di prospettiva, per rinforzare il suo attacco. Il giocatore sarebbe potuto arrivare a Milano come contropartita tecnica nell'ambito della trattativa per Romelu Lukaku. Secondo Sky Sport, però, l'attaccante inglese non è mai stato preso in considerazione dal club nerazzurro.