Mercato Inter, ottima notizia. GdS: “Subito dopo il finanziamento accelerata per…”

Il futuro dell'Inter si muove su un doppio binario, in attesa dei movimenti di mercato estivi. Quello societario, che vede il club vicino a chiudere un accordo con un fondo americano per un finanziamento da 250 milioni di euro, e quello dei rinnovi di contratto. Su questo fronte, secondo la Gazzetta dello Sport, in Viale della Liberazione sono pronti a prolungare il contratto di Alessandro Bastoni, non appena la trattativa per il prestito sarà conclusa. Scrive il giornalista Francesco Fontana: