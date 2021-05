Inter ha scelto Musso: “Marotta studia questa mossa per portarlo a Milano nel 2022”

Ormai non ci sono più dubbi: l'Inter ha scelto Juan Musso come erede di Samir Handanovic. Il portiere argentino dell'Udinese piace a tutti

Ormai non ci sono più dubbi: l'Inter ha scelto Juan Musso come erede di Samir Handanovic. Il portiere argentino dell'Udinese piace a tutti, in Viale della Liberazione, dove studiano una mossa per portarlo a Milano nel 2022, quando scadrà l'attuale contratto del capitano nerazzurro. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"In porta c'è sempre stata chiarezza, per questo sembra quantomeno un azzardo immaginare la prossima stagione con Handanovic e Musso in concorrenza. Piuttosto, se la proprietà decidesse di chiudere per l'argentino, si potrebbe pensare a una prelazione per la prossima estate, quando lo sloveno andrà in scadenza (rinnovo permettendo, per ora tutto tace in questo senso). Al momento, ipotesi. Con una premessa che vale quasi come una legge: l'Inter, in porta, non sbaglia mai".