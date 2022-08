Acerbi, nodo economico. Inter su Chalobah? “Il Chelsea potrebbe aprire al prestito gratuito”

Negli ultimi giorni di mercato, l'Inter prenderà un difensore: sono rimasti tre nomi in lizza, con Acerbi al momento favorito

Matteo Pifferi

"Dopo la conferma di Skriniar arrivata per decisione del presidente Zhang, gli ultimi dodici giorni che restano da qui alla fine del mercato saranno utilizzati dall’Inter per completare le operazioni in uscita ( Agoumé e Salcedo in prestito) e il difensore in entrata con le candidature ridotte a tre: Acerbi, Akanji e Chalobah". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al mercato Inter, con un focus particolare su Acerbi, al momento in pole per rimpiazzare Ranocchia:

"I club stanno trattando, ma il nodo principale da risolvere resta quello economico. L’obiettivo principale del presidente Lotito resta infatti quello di risparmiare le mensilità da versare al giocatore per i mesi di luglio e agosto. Considerando che Acerbi percepisce un ingaggio da 2.6 milioni, sarebbero circa 400mila euro di lordo al mese. Per questo, la cifra individuata in casa Lazio per il prestito oneroso del giocatore è di 800mila euro, quelli che coprirebbero appunto quanto dovuto. Per poi puntare a ottenere, tra prestito e riscatto, una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Valutazione distante da quella che viene fatta dall’Inter. Che invece darebbe alla Lazio mezzo milione di euro per il prestito oneroso e vorrebbe spendere complessivamente per l’operazione non oltre 3.5 milioni. Da lunedì si tornerà a trattare, ma è probabile che i discorsi continueranno fino a venerdì, quando si giocherà a Roma Lazio-Inter", racconta il quotidiano.

Da non escludere, poi, l'opzione Chalobah - il Chelsea potrebbe aprire al prestito gratuito - mentre la pista Akanji si complica per le richieste del Dortmund: "Lo svizzero è in scadenza nel 2023 e l’Inter potrebbe sempre cercare di bloccarlo a gennaio per la prossima stagione", chiosa Tuttosport.