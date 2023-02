Sky – Inter, Acerbi e il riscatto fissato a 4 mln: “Futuro legato a questo nodo”

Non si è nascosto Francesco Acerbi sul futuro nell’intervista alla Gazzetta di oggi . “Vorrei restare, qui sto bene. Anzi, una cosa la so per certa: non arriverò un’altra volta ad agosto senza conoscere il mio futuro. A luglio voglio sapere dove giocherò. Spero si trovi una soluzione al più presto per il mio riscatto: ho 35 anni, ma sto benissimo fisicamente e mentalmente”. A fare il punto su quel che accadrà a fine stagione è oggi il sito di Sky Sport.

Il futuro di Acerbi

“Il futuro di Acerbi è legato ad un nodo che solo la volontà della società milanese potrà sciogliere: il centrale è infatti in prestito gratuito dalla Lazio. Durante questa stagione, però, si è ritagliato uno spazio da titolare nell'Inter a suon di ottime prestazioni ed è diventato sempre più importante per i nerazzurri, collezionando complessivamente 22 presenze (di cui 17 da titolare) e un gol, bellissimo, in Coppa Italia contro il Parma. La palla, dunque, ora passa all'Inter che, se volesse acquisire il cartellino di Acerbi, dovrebbe pagare un riscatto di 4 milioni alla Lazio. Non una cifra altissima per uno come lui abituato a vincere le sfide che gli si presentano”, si legge.