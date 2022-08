Sky – Acerbi diventerà un nuovo giocatore dell’Inter. Ha prevalso questo fattore

Francesco Acerbi è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Inter: ha prevalso questo fattore per Sky Sport

“Il Chelsea non vuole cedere Chalobah, lo ha fatto anche giocare, Inter e Milan sono state informate. E ora Francesco Acerbi diventerà un nuovo giocatore nerazzurro. Lo ha chiesto esplicitamente Simone Inzaghi, che lo ha già allenato alla Lazio. Ha prevalso la facilità di accordarsi con la Lazio in tempi rapidi”, ha detto Manuele Baiocchini in onda.