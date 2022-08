Inter, è Acerbi il piano B per la difesa: ecco le condizioni per il colpo

Il piano B in caso di mancato arrivo di Manuel Akanji all’Inter. Ne parla oggi Il Giorno, che fa il punto sulla strategia nerazzurra per regalare a Simone Inzaghi l’ultimo tassello della rosa. “In alternativa i riflettori si accenderebbero su Francesco Acerbi, 34 anni contro i 27 di Akanji. È ai margini della Lazio, spera di liberarsi entro la fine della sessione estiva. L’Inter è disposta a prenderlo, ma non pagando i 5 milioni chiesti per il cartellino: al massimo potrebbe pensare a un prestito”, si legge.