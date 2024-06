L’amministratore delegato del Genoa, Andrés Blazquez, ai media arabi torna a parlare del futuro di Albert Gudmundsson. Ecco sue dichiarazioni, riportate da PR Newswire: “Siamo molto felici della nostra prima stagione dal ritorno in Serie A. In campo abbiamo ottenuto dei grandi risultati e abbiamo giocato un bel calcio. Gudmundsson ha messo in mostra le sue qualità e ha dimostrato di essere uno dei migliori attaccanti del campionato. Non è quindi una sorpresa che in questo momento ci sia molto interesse nei suoi confronti da parte delle principali squadre europee e dell’Arabia Saudita“.