Questa sarà la settimana di Martinez in nerazzurro, intanto rimane aperto il fronte col Genoa per l'attaccante islandese

"Per tutto il resto, garantiscono in viale Liberazione, bisognerà attendere le uscite. Soprattutto in attacco: il fronte con il Genoa per Gudmundsson resterà aperto, ma devono essere prima sistemati Correa e Arnautovic perché ci sia spazio in rosa", sottolinea il Corriere dello Sport.