Inter, l’addio di Icardi? Lo convinse Wanda. Il racconto di quella notte: “Lui piangeva e…”

Un’ultima notte da interista quasi da film, quella vissuta da Mauro Icardi. Che non voleva assolutamente lasciare l‘Inter, nonostante tutto quanto accaduto dal 13 febbraio in poi, e che era ancora convinto di poter convincere Antonio Conte a lasciargli un posto in squadra. A convincerlo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, fu Wanda Nara, tra pianti e discussioni:

“I dubbi, però, sono anche di Icardi. E non potrebbe essere altrimenti, alla luce di come ha lasciato l’Inter giusto all’ultimo giorno del mercato estivo. Lo ha fatto controvoglia, convinto dalla moglie Wanda al termine di una nottata fatta di pianti e discussioni. I primi mesi a Parigi, però, sembravano averlo convinto della scelta fatta, mentre adesso è tornato tutto in discussione“.

(Fonte: Corriere dello Sport)