Ag. Arnautovic: “Prima dell’Inter contatti con 2 top club di Serie A. Ausilio non rispondeva…”

"È vero che anche alcuni club dell'Arabia Saudita in passato hanno parlato con Marko. Ma era già stato in Cina e voleva tornare in Europa. Ecco perché per lui non è stato un problema trasferirsi lì. Era troppo felice di andare al Bologna”.

Nelle scorse settimane è nata l’opportunità di tornare all’Inter:

"Avevamo già parlato con due top club italiani. L’Inter in quel momento non era interessata. Il Bologna aveva rifiutato la proposta della Roma. Normale visto che non potevano trovare il sostituto. In quel momento sembrava che Marko sarebbe rimasto al Bologna. Poi ho dato un’occhiata al mercato e ho visto che all’Inter serviva un altro attaccante. Ne aveva solo due. Ma non bastano quando si gioca la Champions League. Così ho scritto al direttore sportivo (Piero Ausilio, ndr): 'So di cosa hai bisogno e ho quello di cui hai bisogno".

Dal silenzio di Ausilio fino alla fumata bianca:

"Il problema era che non rispondeva, anche se lo conosco da 14 anni e siamo amici. Ma poi mi ha chiamato e abbiamo chiarito tutto. Il Bologna poi ha accettato l’offerta perché l'Inter gioca in Champions, cosa positiva anche per il Bologna".

(Fonte: Kronen Zeitung)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.