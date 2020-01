Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Mario Giuffredi, agente di Cristiano Biraghi, ha parlato del futuro del suo assistito. Spinazzola all’Inter implica un’uscita di Biraghi? A questa domanda l’agente ha risposto in maniera netta: “Biraghi è titolare indiscusso, gioca tutte le partite, secondo in classifica sotto solo alla Juve, non può essere in uscita“.

(tuttomercatoweb.com)