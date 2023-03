Pavard-Inter, l’agente: “Ora ha cambiato ruolo, è felice. Ci vedremo col Bayern e…”

A gennaio, il nome di Benjamin Pavard è stato accostato con insistenza anche all’Inter. In scadenza nell’estate del 2024, il difensore francese del Bayern Monaco ha ammesso nelle scorse settimane di non voler “mollare a stagione in corso”. L’agente di Pavad, Joseph Mohan, ai microfoni di TMW ha fatto il punto tra presente e futuro in occasione del TransferRoom Summit a Londra.