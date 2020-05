Mercato Inter, ag. Sepe: “E’ pronto per una grande squadra”

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Mario Giuffredi, procuratore di Luigi Sepe, ha parlato del futuro del portiere del Parma, spesso accostato all’Inter in queste settimane come possibile acquisto in qualità di vice-Handanovic:

“Ho una grande stima di lui. L’ho sempre detto da quando l’ho preso in procura, è pronto per giocare in una grande squadra. Per rendimento è stato uno dei primi 5 in Italia quest’anno. Per il portiere si determina lungo il campionato chi è titolare. Sepe non è stato mandato via da Giuntoli o De Laurentiis, ma quando c’era lui, c’era Sarri“.

(Fonte: Radio Punto Nuovo)