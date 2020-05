Inter-Cavani, avanti! Prima mossa ufficiale. Ma la vera svolta è un’altra: Marotta è già pronto

Edinson Cavani è ora la priorità per l’attacco dell’Inter. Dopo il no di Dries Mertens, che ha deciso di rimanere a Napoli, l’ex azzurro, in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain, è il vero nome forte per il reparto offensivo della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Cavani, che in Francia percepisce 12 milioni di euro netti all’anno, avrebbe chiesto ai nerazzurri un biennale da almeno 8 milioni netti a stagione. Ecco la prima mossa ufficiale di questa trattativa che procede a grandi passi.

Ma non è finita qui. Perché, come vi abbiamo riportato, lo stesso uruguaiano, che nei mesi scorsi aveva raggiunto di fatto un accordo sulla parola con l’Atletico Madrid, si sarebbe liberato dall’impegno con i Colchoneros di Simeone per l’estate. Una grande novità, che non fa altro che aumentare le probabilità che Cavani arrivi a Milano. E che Marotta potrebbe sfruttare alla grande per regalare ad Antonio Conte un rinforzo in attacco di grande valore internazionale.

(Fonte: Sport Mediaset)