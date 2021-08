TMW – Agente Vlahovic atteso in Italia: summit con la Fiorentina, Inter vigile

Il procuratore dell'attaccante della Fiorentina è atteso in Italia per discutere del futuro del classe 2000

Dusan Vlahovic è il sogno proibito per l’attacco dell’Inter in caso di addio di Lukaku . Il serbo e Duvan Zapata sono in cima alla lista del duo Marotta-Ausilio per il ruolo di centravanti. Simone Inzaghi attende novità sull’erede di Big Rom e settimana prossima possono arrivare importanti sviluppi secondo TMW.

“Darko Ristic, agente di Dusan Vlahovic, è atteso per la prossima settimana in Italia. C'è in programma un summit di mercato con la Fiorentina per quanto riguarda il futuro del serbo, che è in scadenza a giugno 2023 con la formazione toscana, a sua volta interessata a rinnovare il legame col proprio alfiere. Sul giocatore c'è sempre l'Inter, che una volta ceduto Lukaku proverà l'assalto al centravanti viola, l'anno scorso autore di un exploit che l'ha messo sulla lista di tutti i big club d’Europa”, si legge.