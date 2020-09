Sky – Lautaro, fallito nuovo tentativo Barça. Ora il rinnovo con l’Inter può diventare realtà

Il Barcellona non riesce ad avvicinarsi a Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il club blaugrana nei giorni scorsi avrebbe riprovato ad accendere la trattativa per l’attaccante dell’Inter, trovando però la strada sbarrata dalla Liga. Come noto, infatti, la Federazione spagnola, in seguito alla crisi Covid, pretende che i club in difficoltà finanziaria (come il Barcellona, appunto) finanzino le entrate con cessioni importanti. Cessioni che, a oggi, il Barça non ha ancora effettuato.

Ecco perché, al momento, la trattativa è totalmente bloccata. A questo punto, l’ipotesi del rinnovo di contratto non è affatto campata per aria. Anzi. Sky Sport riferisce che gli agenti del giocatore sono attesi in Italia per incontrare la società e imbastire, in assenza di ulteriori passi dalla Catalogna, la trattativa per il prolungamento.

(Fonte: Sky Sport)