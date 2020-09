VIDEO / Laudisa: “Rinnovo Lautaro? Arrivano gli agenti, ecco la richiesta”

Sul futuro di Lautaro torna l’ombra del Barcellona, intanto in casa Inter si tratta per il rinnovo dell’attaccante argentino. Ne ha parlato il giornalista de La Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa:

“Dalla Spagna nuova offensiva per Lautaro, con un’offerta allettante. Ora guadagna 2 milioni fino al 2023, le richieste iniziali erano di 10 milioni di euro perché tanto gli aveva promesso il Barcellona. Invece, l’Inter non vuole andare oltre i 5 milioni di euro. Mentre in Spagna parlano ancora di Lautaro, i suoi agenti sono attesi a Milano. Trattativa risolta in breve tempo o altro tormentone? Il Barcellona sembra aver virato su Depay, soluzione low cost. Lautaro che farà? Abbasserà le pretese o terrà duro? La questione va risolta in fretta, Conte non aspetta”.